До України сьогодні, 6 жовтня, вдалося повернути тіла загиблих захисників. Мова йде про 64 військовослужбовців.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими."Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну уряду України територію тіла 64 загиблих оборонців України.", – йдеться в повідомленні.Своєю чергою українською стороною, відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права, російській стороні передано тіла комбатантів, загиблих на фронті.Зазначено, що Україна не припиняє та продовжує активно вживати усіх можливих законних заходів в межах норм Міжнародного гуманітарного права щодо встановлення місцеперебування українських захисників, які зникли безвісти або потрапили до полону під час війни проти російської агресії, з метою їх подальшого повернення на підконтрольну Україні територію.

Фото: Україна повернула тіла ще 64 загиблих військових (t.me/Koord_shtab)Повернення тіл загиблих військовихЗазначимо, що Росія та Україна регулярно проводять обмін тілами військових. Востаннє такий обмін пройшов 15 вересня, коли Україна повернула тіла 51 загиблого бійця.Водночас додамо, що керівник Координаційного штабу Юрій Таранюк повідомляв, що Росія передає Україні тіла бійців, яких офіційно визнавали полоненими. Хоча жодних повідомлень про погіршення їхнього здоров’я чи тяжкий стан не було. Це ставить під сумнів якість роботи чи наявність у РФ медичної комісії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.