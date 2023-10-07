Вперше з початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України, генерали Росії та Норвегії зустрілись в Арктиці для обговорення прикордонної співпраці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News. Як пише видання, в Арктиці, на норвезькому кораблі берегової охорони, зустрілись: генерал-лейтенант Інгве Одло, начальник норвезького об’єднаного штабу; генерал-лейтенант Станіслав Володимирович Маслов, начальник прикордонного управління ФСБ Росії по Західному арктичному регіону."Важливо проводити такі зустрічі, щоб обговорити виклики і узгодити спільні цілі та необхідні заходи щодо прикордонного співробітництва, рятувальної співпраці та управління рибальством. Це може запобігти нещасним випадкам і непорозумінням між Норвегією і Росією", – заявив генерал-лейтенант Одло.Обидві країни мають спільний кордон в Арктиці. Зазначається, що їхня співпраця базується на двосторонній угоді від 1949 року. Наразі інші подробиці їх зустрічі видання не уточнює. Допомога від НорвегіїНорвегія є однією з країн, яка регулярно надає нашим воїнам військову допомогу й загалом підтримує Україну у війні проти Росії. Наприклад, нещодавно країна оголосила про поставку близько 50 гусеничних вантажівок NM199, а також поставку кількох систем CORTEX Typhon для захистку країни від безпілотників. Також Норвегія приєдналась до 11-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії, який було запроваджено у червні. Таким чином вона підтримала всі пакети обмежень ЄС. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.