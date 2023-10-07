Протягом минулої доби, 6 жовтня, українські військові ліквідували ще 610 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 281 700 одиниць особового складу.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 281 700 (+610) осіб ліквідовано; танків – 4800 (+23) од.; бойових броньованих машин – 9102 (+20) од.; артилерійських систем – 6688 (+22) од.; РСЗВ – 808 (+2) од.; засоби ППО – 541 (+1) од.; літаків – 315 (0) од.; гелікоптерів – 316 (+0) од.; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5185 (+27) од.; крилаті ракети – 1530 (+0) од.; кораблі/катери – 20 (+0) од.; підводні човни – 1 (+0) од.; автомобільної техніки та автоцистерн – 9073 (+58) од.; спеціальна техніка – 956 (+5) од.

Фото: втрати ворога станом на 07.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)Яка ситуація на фронті?Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наразі запеклі бої продовжуються у районі залізниці на південному фланзі Бахмутського напрямку. Наші воїни мають просування на захід Запорізької області. Військові просувають лінію фронту ближче до Вербового, а російські терористи в безуспішній контратаці під Роботиним втратили особовий склад й кілька позицій. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.