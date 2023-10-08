Ізраїль після ранкової атаки ХАМАСу перебуває у стані війни. Бойовики заплатять за це.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньяху."Ми перебуваємо в стані війни. Це не операція, не ескалація – це війна. І ми переможемо. ХАМАС заплатить за цю війну безпрецедентну ціну. Я розпорядився зачистити прикордонні населені пункти від терористів і провести мобілізацію резервістів", – заявив Нетаньяху.Варто додати, що перед цим про оголошення війни також заявив міністр оборони Ізраїля Йоав Галант. "Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку і почав війну проти Держави Ізраїль. Солдати ЦАХАЛу ведуть боротьбу з ворогом на всіх ділянках проникнення. Держава Ізраїль виграє цю війну", – заявив міністр. За словами речника Сил оборони Ізраїля Даніеля Хагарі, бойовики випустили по території Ізраїля більше 2 тисяч ракет. Зокрема вони проникли до країні й досі перебувають на її території. "Ми зосереджуємося на бойових діях на кордоні з Газою. Ми розпочали широкомасштабний призов до всіх підрозділів ЦАХАЛу. ЦАХАЛ також завдає ударів по Газі", – додав речник. Ранковий напад ХАМАСу на ІзраїльЗранку бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу стало відомо про захід терористів до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі.Збройні сили Ізраїлю заявили, що бойовики "заплатять високу ціну" й оголосили стан "готовності до війни". Також було розпочато контртерористичну операцію "Залізні мечі". Усі подробиці ранкового нападу ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.