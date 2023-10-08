Після ранкової атаки ХАМАСУ на територію Ізраїля сили оборони країни (ЦАХАЛ) оголосили про початок контртерористичної операції “Залізні мечі”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу."Ми почали операцію "Залізні мечі", усі етапи нашої операції відкриті", – заявили в ЦАХАЛ. Як відзначають Збройні сили Ізраїлю, вони направили спеціальні підрозділи разом зі старшими командирами на південь країни. Територія операції буде розділена на центри, кожен з яких очолюватиме командир. "У міру необхідності ми будемо набирати десятки тисяч резервістів", – додала пресслужба. Ранковий напад ХАМАСу на ІзраїльБлизько о 06:30 за київським часом бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. По країні були випущені ракети, зокрема терористи проникли до Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі. Збройні сили Ізраїлю заявили, що бойовики "заплатять високу ціну" й оголосили стан "готовності до війни".Усі подробиці ранкового нападу ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.