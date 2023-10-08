Шарф є обов’язковим осіннім аксесуаром, але от правильно його носити не всі вміють. Щоб він дійсно естетично виглядав та ще й зігрівав, треба знати кілька схем його зав’язування.Про те, як стильно зав’язати шарф, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку персонального стиліста Олени Шевченко в Instagram.Перший спосібОбгорніть шарф навколо шиї, один кінець просуньте зверху у "петлю", як це показано на відео нижче. Те саме повторіть із іншим кінцем шарфа. Бажано, аби "хвостики" були різної довжини. Другий спосібЗав’яжіть шарф на шиї. Зробіть так, аби один кінець був набагато довший, ніж інший. Потім його перекиньте позаду шиї на іншу сторону, а тоді просуньте його кінець крізь вузлик, який зав’язали на початку. Третій спосібОбгорніть шарф навколо шиї, тоді його середину витягніть вперед і перекрутіть, утворивши петельку. Після цього у неї просуньте обидва кінці шарфа. Бажано, аби кінці шарфа були різної довжини, так вони краще лягатимуть. Четвертий спосібСкладіть шарф вдвоє по довжині, обгорніть шию, а тоді протягніть кінці у петлю, яка утворюється, й акуратно розправте аксесуар. У цьому варіанті кінці можуть бути, як однакової довжини, так і різної. В обох випадках виглядатиме ефектно. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от СТИЛІСТ ПІДБІР ГАРДЕРОБУ ПІДБІР ЗАЧІСОК (@purpur.stylist)Раніше ми писали про те, яку помилку найчастіше допускають жінки в осінньому образі.Читайте також про те, які курточки не варто купувати на осінь.