Українцям в Ізраїлі, які опинилися у зоні бойових дій, дали рекомендації. Громадян України закликали дотримуватися інструкцій місцевої влади.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство України в Ізраїлі в Facebook та речника МЗС Олега Ніколенка. Українців попередили, що у разі обстрілів може бути активована сирена. Тоді необхідно оперативно спуститися в укриття чи бомбосховище."Посольство закликає громадян України уважно ставитись до всіх таких попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади", – йдеться у повідомленні.Для отримання додаткової інформації потрібно слідкувати за сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю.У разі потрапляння у надзвичайні ситуації українцям необхідно звернутися до Посольства України в Ізраїлі за телефоном екстреного зв’язку: + 972-546-676-782; української дипустанови в м. Рамалла за телефоном: +972-59-823-93-99.Чи є постраждалі серед українцівРечник МЗС Олег Ніколенко заявив, що українців немає серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі. Українське посольство перебуває на контакті з місцевою владою.Що відомо про ситуацію в ІзраїліСьогодні, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектора Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет та снарядів, обстріл продовжується.ХАМАС проник у населені пункти на півдні Ізраїлю, відомо про понад 30 полонених ізраїльтян. Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок "контртерористичної операції" під назвою "Золоті Мечі" у Секторі Газа. Десятки винищувачів атакуються об’єкти ХАМАС.РБК-Україна стежить за ситуацією в Ізраїлі, більш детально про це – у нашому матеріалі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.