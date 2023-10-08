У Франції назвали дату відкриття Нотр-Даму. Собор відкриють після пожежі, що сталася у 2019 році.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.У Франції завершуються роботи щодо відновлення собору Нотр-Дама. Президент Франції Макрон обіцяв відкрити собор до літніх Олімпійських ігор 2024 року, які відбудуться у Парижі.До кінця цього року, якщо все піде за планом, буде завершено одну з найважливіших частин відновлення будівлі: встановлення каркаса з масивних дубових балок шпиля. Ця старанно продумана споруда, що поєднує сучасні та середньовічні методи будівництва, життєво важлива для відновлення собору.“Тепер ми впевнені, що зможемо виконати роботи вчасно. Але ми знаємо, що все йтиме не так. Це щоденна боротьба”, – сказав Філіп Жост, новий директор організації, яка займається відновленням Нотр-Дам де Парі.

Відкриття заплановано на 8 грудня 2024 року. Під час проведення Олімпійських ігор будівля, як і раніше, буде закрита і частково забудована будівельними лісами.

Незважаючи на це, відвідувачі зможуть побачити виставку віртуальної реальності в рамках проекту та фотовиставку, присвячену поточній роботі ремісників,

Вартість захисту собору від пожеж та усунення наслідків становитиме близько 700 мільйонів євро, що викликає питання в комітеті донорів про те, чи вистачить внесків для робіт, що оцінюються ще в 170 мільйонів євро і включають масштабний ремонт інтер’єру.Пожежа у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дамі)

Пожежа в Нотр-Дамі сталася 15 квітня 2019 року. Рятувальники його гасили майже добу. Пожежа знищила більшу частину даху собору, включаючи шпиль, та пошкодила внутрішній інтер’єр.

Французька влада вважає, що спалах міг бути викликаний будівельними роботами, які проводилися в соборі на той час. Протягом кількох днів після пожежі на відновлення собору було зібрано понад 1 мільярд євро від благодійних організацій з усього світу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.