В ніч на 7 жовтня Росія завдала удару по Одеській області надзвуковими протикорабельними ракетами типу “Онікс”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.За попередніми даними, ракети було випущено з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму.В результаті обстріду зафіксовано влучання в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури. Уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що чотири людини отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога. Фото: атака на Одеську область (t.me/SJTF_Odes)Атака дронів на Одеську область 6 жовтняРосійська армія в ніч на 6 жовтня атакувала дронами-камікадзе Одеську область. Внаслідок атаки пошкоджене зерносховище та вантажівки.Як зазначили в ОВА, повітряна тривога в Одеській області тривала три з половиною години. Над регіоном збили три безпілотники ворога. Проте також є влучання.Росіяни вдарили по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Внаслідок атаки пошкоджено зерносховище, спалахнули 9 вантажівок. Пожежу вже загасили. Обійшлося без постраждалих.Крім того, через атаки в Ізмаїльському районі призупинили роботу поромної переправи.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.