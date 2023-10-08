Служба безпеки навела вогонь HIMARS на російську вогнеметну “Солнцепьок”. Ворожу техніку було знищено.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telegram.Співробітники Запорізького Управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію тяжкої вогнеметної системи "Солнцепьок". Окупанти вважають її "гордістю" свого військово-промислового комплексу.Бійці СБУ передали координати артилеристам з HIMARS. Завдяки успішній роботі захисників ТОС-1А "Солнцепьок", екіпаж та повний боєкомплект було знищено."І у фінальному поєдинку з ракетою HIMARS ворожий "Солнцепьок" відсвяткував свою поразку розкішним салютом", – йдеться у повідомленні. Втрати армії РФВарто зазначити, що Росія не розкриває своїх втрат ані в живій силі, ані в техніці. Проте російські опозиційні ЗМІ зібрали поіменний список з понад 30 тисяч російських військових, які загинули на війні проти України.При цьому Генштаб ЗСУ зазначає, що українські захисники знищили вже майже 282 тисячі окупантів, лише за останню добу знищено 610 загарбників.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.