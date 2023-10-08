Тимчасовий уряд Словаччини заявив, що зупиняє надання Україні військової допомоги. Це сталося після перемоги на виборах антиукраїнської партії Smer.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico."Бюрократичний уряд Словаччини, що йде у відставку, не надсилатиме більше ніяких військових матеріалів в Україну", - заявив речник уряду.При цьому Міністерство оборони Словаччини розглядає можливість відправки нового пакету допомоги.Президентка Словаччини Зузана Чапутова 2 жовтня попросила колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який переміг на виборах, спробувати сформувати коаліційний уряд. На це у нього є час до 16 жовтня.Вибори у СловаччиніНагадаємо, вчора, 30 вересня, у Словаччині відбулися місцеві вибори. Найбільше голосів отримала антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо.При цьому один з лідерів Словаччини, колишній прем’єр Петер Пеллегріні після виборів різко змінив думку про військову допомогу Україні. Він заявив, що Словаччині "більше нічого надіслати" Україні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.