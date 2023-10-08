Слідчі СБУ викрили жителя Харкова, який за винагороду допомагав виїздити з України ухилянтам від військової служби.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.Слідство з’ясувало, що 35-річний підозрюваний є керівником громадської волонтерської організації. Він підшукував потенційних клієнтів призовного віку, які не мають законних підстав для виїзду з країни, та пропонував їм допомогу за грошову винагороду.За внесення даних до інформаційної системи "Шлях" чоловік брав грошову винагороду у розмірі 2500 доларів.Його було затримано під час отримання грошей від одного з клієнтів. Також було вилучено підготовлений ним для передачі пакет документів для перетину кордону та грошову винагороду.Відповідно до ухвали судді чоловік має утримуватись під вартою 60 діб з правом внесення застави у розмірі 214 720 гривень. Фото: затримання (dpsu.gov.ua) Перевірки воєнкомів по всій УкраїніНагадаємо, що після скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Як зазначив президент Володимир Зеленський, правоохоронці виявили багато випадків зловживань.Після цього глава держави підтримав рішення про звільнення всіх обласних воєнкомів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.