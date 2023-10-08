Бойові дії в Ізраїлі та масовані ракетні удари є наслідками того, що Росія руйнує глобальну безпеку. Через дії Москви світ занурюється в хаосПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter."Наслідки. Усе, що Росія робить в Україні, – це руйнування глобальної безпеки, глобальних правил, глобальних угод. Як наслідок, світ занурюється в хаос, а терористичні спільноти починають поводитися все зухваліше, агресивніше і навіть оголошувати війни цілим країнам", – зазначив він.Подоляк вважає, що поразка Росії зможе повернути світ до стабільності. Він назвав Москву "ключовим спонсором глобального тероризму та автором краху міжнародного права".Що відомо про ситуацію в ІзраїліСьогодні, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектора Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет та снарядів, обстріл продовжується.ХАМАС проник у населені пункти на півдні Ізраїлю, відомо про понад 30 полонених ізраїльтян. Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок "контртерористичної операції" під назвою "Залізні Мечі" у Секторі Газа. Десятки винищувачів атакуються об’єкти ХАМАС.Станом на 13:00 відомо про щонайменше 22 жертв та понад 500 постраждалих, проте українців серед них немає.РБК-Україна стежить за ситуацією в Ізраїлі, більш детально про це – у нашому матеріалі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.