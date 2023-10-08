В Ізраїлі через масштабної атаки ХАМАС загинуло щонайменше 22 людини. Ще понад 500 осіб отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та “Новости Израиля”. За даними Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, станом на 13:00 до лікарень звернулося не менше 545 поранених в результаті ракетних обстрілів і атак бойовиків ХАМАС.Крім того, служба екстреної допомоги "Маген Давид Адом" повідомила про щонайменше 22 жертв.Як зазначається, усі лікарні у радіусі 80 км від кордону Сектора Газа працюють в умовах підвищеної готовності.Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) заявляє, що бойовики випустили близько 2200 ракет по Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ розпочав операцію "Залізні мечі".До Сектору Газа відправили додаткові сили, а десятки винищувачів завдали ударів по об’єктах ХАМАС у Секторі Газа. Військові Ізраїля закликають цивільних дотримуватися вказівок командування.Сектор Газа атакував ІзраїльЗранку 7 жовтня бойовики ХАМАС масовано вдарили ракетами по півдню та центру Ізраїля. Було випущено тисячі ракет та снарядів. ХАМАС проник у щонайменше сім населених пунктів на півдні Ізраїлю. Своєю чергою армія оборони Ізраїлю оголосила про початок "контртерористичної операції" під назвою "Залізні Мечі" у Секторі Газа. Десятки винищувачів атакуються об’єкти ХАМАС.Україна засудила напад на Ізраїль, а в Офісі президента вважають, що через Росію світ занурюється в хаос.РБК-Україна стежить за ситуацією в Ізраїлі, більш детально про це – у нашому матеріалі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.