В Миколаєві, під час повітряної тривоги, пролунав вибух. Цивільних закликають залишатись в безпечних місцях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича."Миколаїв – не знімаємо. Залишайтесь у безпечних місцях. Всю офіційну інформацію надам згодом", – написав міський голова. Наразі інші подробиці не розкриваються. Варто відзначити, що окремі Telegram-канал заявляють про нібито удар балістикою російськими терористами.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)Перед цим в повітряних силах попередили про ризик застосування балістичного озброєння ворогом в: Черкаській; Кіровоградській; Миколаївській; Одеській областях. Обстріли МиколаєваНагадаємо, російські окупанти вже неодноразово обстрілювали Миколаїв, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі міста, зокрема ворог вдавався до руйнування інфраструктури. В ніч на 1 жовтня, наприклад, терористи атакували регіон дронами-камікадзе. Тоді ж було пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан. Зокрема 20 липня, під час чергових обстрілів, стало відомо про загиблого. Рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів у центрі міста.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.