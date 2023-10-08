Українські воїни мають просування північніше Копанів та Новопрокопівки на Таврійському напрямку. Тим часом втрати ворога зросли.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” генерала Олександра Тарнавського.Протягом минулої доби терористи: завдали 14 авіаційних ударів; провели 22 бойових зіткнення; здійснили 782 артобстріли.Наші воїни з підрозділу ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" виконали 1265 вогневих завдань. Втрати ворога склали 338 осіб. Зокрема було знищено 52 одиниці техніки терористів, а саме: 7 танків; 7 ББМ; 14 артилерійських систем; 1 РСЗВ; 1 ПТРК; 3 БпЛА; 17 одиниць автомобільної; 2 спеціальні техніки."Також знищено склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт ворога", – пише Тарнавський. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, наші воїни, протягом минулої доби, знищили ще 601 російського терориста. З початку війни Росія втратила близько 281 700 одиниць особового складу.Тим часом Служба безпеки України показала удар HIMARS по російському "Солнцепьоку". Техніку було знищено разом з екіпажем та повним боєкомплектом. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.