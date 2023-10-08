В серпні частина українців могли отримати зайві куби в платіжках за газ, відповідно і суми в них виявились значно більше. В “Нафтогазі” пояснили, чому так сталось.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Нафтогаз України”.Як пояснюють в компанії, така ситуація виникла через те, що ці споживаці не передали вчасно покази лічильників і тому суми за газ виявились більшими. Справа в тому, що у випадку не передачі показів нпарахування за спожитий газ нараховується розрахунковим способом."Тобто обсяги спожитого газу визначаються на основі місячного об’єму споживання за аналогічний період минулого року. Отже, цифри відрізняються від фактичних", – йдеться в повідомленні.Що робити в такому випадку?Щоб нараховані обсяги газу збігались з реальним споживанням, передавайте показання лічильників вчасно - з 28-го по 5-те число щомісяця."Якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом, передавайте щомісяця фактичні незмінні показання", – радять в "Нафтогазі".Як передати покази? чатботи https://chats.viber.com/naftogazpostac; http://m.me/NaftogazGasSupply; https://t.me/GASUA_bot; SMS на короткий номер 4647; особистий кабінет https://my.gas.ua/login; за спрощеною процедурою gas.ua/ru/indicators; в автоматичному режимі, використовуючи IVR меню за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone) / 098-300-2-888 (Kyivstar) / 093-300-2-888 (Lifecell).Детальніше про те, для клієнтів яких операторів доступна можливість передати покази лічільників вищезазначеними способами – читайте в матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.