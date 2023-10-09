Білорусь знову продовжила спільні з Росією військові навчання. Вони проходять на білоруських полігонах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу “Беларускі Гаюн”.Зазначається, що військові навчання продовжили щонайменше до 15 жовтня. Вони тривають на 8 полігонах.Полігони, на яких проходять навчання білоруської та російської армій: 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 14.10; полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 13.10; полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 14.10; полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 13.10; 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 13.10; 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 15.10; 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 15.10; полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 14.10;Білорусько-російські навчання почалися після повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну – 29 квітня 2022 року. Вони триватимуть вже 76 тижнів.Білорусь – спільник РосіїНагадаємо, як зазначають українські військові, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.Так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська. Також на території Білорусі розташовувалися бойовики ПВК "Вагнера".Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.