В Україні для отримання окремих ліків українцям потрібний електронний рецепт. За паперовим їх отримати неможливо. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я України, повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів. Як зазначили у відомстві, отримати ліки за державною програмою реімбурсації (дозволяє пацієнтам отримувати ліки безкоштовно або з доплатою) можна лише за електронним рецептом.Винятком є прифронтові території та території, де ведуться бойові дії, там для цих ліків все ще діє паперовий рецепт.У рамках програми реімбурасації пацієнтам допомагають лікувати: серцево-судинні захворювання; бронхіальну астму; діабет II типу; нецукровий діабет; розлади психіки та поведінки; епілепсію; хворобу Паркінсона; хронічні обструктивні захворювання легень; для знеболювання: Морфін (Morphine) (таблетки); для профілактики інсультів та інфарктів.При цьому наркотичні (психотропні) ліки в Україні все ще можна отримати як за електронним, так і паперовим рецептом.Але незабаром е-рецепт для цієї групи ліків також стане обов’язковим. Виняток діятиме лише на прифронтових територіях та територіях, де відбуваються бойові дії.При покупці всіх інших рецептурних ліків українці можуть обрати зручну для себе форму рецепту - електронну чи паперову.Нагадаємо, громадяни України можуть отримати безкоштовні ліки для лікування розладів психіки та епілепсії. Для цього необхідно звернутися до лікаря та отримати рецепт. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.