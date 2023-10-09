Відбулось чергове засідання Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО. Було розглянуто можливість продовження строків ідентифікації для виплат в Ощадбанку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.Під час засідання учасники наради порушили питання виплат допомоги на проживання ВПО. "Також розглянули можливість продовження строків для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат в Ощадбанку", – пише пресслужба. Серед інших питань: обговорено можливі зміни до постанови КМУ щодо місць тимчасового проживання ВПО; пропозиції змін до нормативно-правових актів щодо працевлаштування внутрішніх переселенців.Що цьому передувалоВ липні ВПО почали отримувати смс-повідомлення від Ощадбанку про те, що до 1 вересня потрібно пройти ідентифікацію у відділеннях банку. Після цього питання щодо продовження терміну ідентифікації порушувалось під час наради Координаційного штабу з питань ВПО. Тоді ж були прийняті відповідні рішення, а саме: Ощадбанк припинить зазначену смс-розсилку; для отримувачів пенсій термін для ідентифікації продовжити до кінця січня 2024; для отримувачів виплат ВПО ідентифікацію взагалі не застосовувати (оскільки термін виплат обмежено 6 місяцями).Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.