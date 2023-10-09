Мережею поширилось відео побиття чоловіків в стінах тернопільського військкомату. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлію Шевченко в коментарі виданню “20 хвилин”.Після поширення відео, як пише видання з посиланням на правоохоронні органи, Державне бюро розслідувань внесло відомості про події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Пізніше, речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону підтвердила відкриття кримінального провадження "За цим фактом зареєстроване кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень", – заявила Шевченко. Що каже мер Міський голова Тернополя Сергій Надал наголосив для "окремих" працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими. "Звертаюсь до тернополян: якщо вам відомі випадки неналежного чи жорстокого ставлення при проведенні мобілізаційних заходів, терміново повідомляйте у військову прокуратуру та поліцію", – написав мер. Не лише в стінах ТЦК Вчора розпочалась службова перевірка через відео, на якому військові серед міста в Тернополі силоміць "пакують" чоловіка в мікроавтобус.Місцеве ТЦК натякнуло на неоднозначність ситуації. Там заявили, що причиною затримання були словесні образи, а також зухвалість з боку громадянина щодо співробітників центру комплектування. Зокрема затриманий під час розмови вдарив військовослужбовця. Також в ТЦК додали, що оповіщення громадян проводять військові з бойовим досвідом, які були визнані обмежено придатними внаслідок отриманих поранень чи контузій. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.