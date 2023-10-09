З 1 жовтня почало діяти сезонне правила, що водії за межами населених пунктів вдень повинні вмикати ближнє світло. Інакше порушникам загрожує штраф від 425 до 510 гривень. Втім юристи кажуть, що таке покарання не є законним.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію “Ти ж юрист” у Telegram.Що говорять правила про це порушенняПункт 9.8 Правил дорожнього руху передбачає, що з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар."У випадку порушення цієї норми поліцейські, зазвичай, зупиняють водіїв та починають перевіряти їхні документи. Після цього патрульні оформлюють стосовно водія постанову за ст. 122 КУпАП – тобто штраф 510 гривень", – заявляють юристи. Чому такі дії не є законнимиСтаття 122 КУпАП передбачає відповідальність за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку."Не увімкнене світло фар поза населеними пунктами це дійсно порушення ПДР, однак відповідальність за нього повинна наступати не за ст. 122 КУпАП, а за ст. 125 КУпАП – інші порушення правил дорожнього руху", – наголошують юристи.Відповідальність за порушення цієї норми – це лише попередження, яке, до речі, виноситься письмово і лише у разі доведення інспектором вини водія.Нагадаємо, що увімкнене ближнє світло фар на трасі вдень збільшує дистанцію виявлення транспортного засобу в умовах поганої видимості - якщо є туман, дощ або сніг. До того ж в восени і взимку світловий день короткий, тому сутінки настають раніше. Раніше ми писали про те, що відтепер знову можна оплачувати штрафи через офіційні сервіси МВС.Читайте також про те, у яких випадках водіям потрібно перереєструвати авто.