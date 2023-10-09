Міністерство закордонних справ Туреччини пропонує свою допомогу у припиненні війни в Ізраїлі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Туреччини.

МЗС Туреччини засуджує війну. Так вони написали у своїй заяві.

"Ми надаємо великого значення якнайшвидшому відновленню спокою в регіоні і рішуче засуджуємо жертви серед цивільного населення. Наголошуючи, що акти насильства та пов’язана з цим ескалація нікому не принесуть користі, ми закликаємо сторони діяти стримано та утримуватися від необачних кроків", – слова міністерства.

Дипломати готові стати посередниками та зробити свій внесок у припинення вогню.

"Ми завжди готові зробити свій посильний внесок як Туреччина, гарантуючи, що ці події можуть бути взяті під контроль без подальшої ескалації та розповсюдження на ширшу територію. У цьому напрямку ми активно підтримуємо контакти із зацікавленими сторонами", – заявили в МЗС Туреччини.

Туреччина пропонує вирішити питання створення двох держав, для припинення конфлікту. Так вони заявили у своєму зверненні.

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