Сенатори США готують проект допомоги Ізраїлю. Вони мають намір внести законодавство на допомогу країні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт комітету сенаторів США.Голова Сенатського комітету з міжнародних відносин США Бен Кардін виступив на підтримку Ізраїлю. Він хоче запровадити законодавство для надання оборонних пристроїв Ізраїлю і про термінову необхідність затвердити посла США в Ізраїлі.“Як сказав раніше сьогодні президент Байден, Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем на підтримку його права захищатися від тероризму і робити те, що необхідно для захисту свого народу. Я також знаю, що найближчим часом уряд Сполучених Штатів і Конгрес зобов’язані запропонувати ту допомогу, яка складала основу американо-ізраїльських відносин з моменту їх заснування", – заявив сенатор.За словами політика, він за першої нагоди просуне законопроект, в якому буде зброя для самооборони Ізраїлю."Пакет включає поповнення системи протиракетної оборони "Залізний купол", яка гарантує, що такі перехоплювачі завжди будуть в наявності. Я також наполегливо закликаю розглянути питання про додаткове фінансування оборони Ізраїлю у зв’язку з безпосередніми наслідками цього терористичного нападу", – сказав Кардін.Наприкінці свого звернення сенатор побажав зміцнити американо-ізраїльські відносини."Прямо зараз як ніколи важливо, щоб у нас був затверджений Сенатом посол в Ізраїлі. Ось чому я сподіваюся, що мої колеги приєднаються до мене в якнайшвидшому затвердженні держсекретаря Джейкоба Дж. Лью як новий посол США в Ізраїлі", – заявив Кардін.Підтримка США ІзраїлюПрезидент США Джо Байден заявив, що подбає про отримання Ізраїлем необхідної допомоги для захисту від терористів.Міністр оборони США Ллойд Остін готовий зробити все, щоб Ізраїль мав захист від терористів. Найближчими днями міністр проведе переговори з Байденом, на яких обговорить це питання.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.