Погода в Україні 8 жовтня буде дощовою та вітряною. Синоптики попереджають про шквали.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні майже всю Україну накриють дощі. На півночі очікують невеликі опади, а на сході та заході України значний дощ.Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Також можливі шквальні пориви до 15-20 м/с.Температура повітря вдень буде у середньому +9 +14 градусів, а на півдні до +21. Вночі температура опуститься до +5 +10. На півдні буде тепліше – до +16. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно. Вдень у Києві можливий невеликий дощ, очікуються шквали до 17-22 м/с.Стовпчики термометрів покажуть вдень +10 +12 градусів, а вночі +7 +9 градусів. Тепло закінчуєтьсяНаприкінці вересня у Києві було оновлено два температурних рекорди. Кліматична норма 30 вересня була перевищена майже на 8 градусів. Проте синоптики прогнозують, що скоро в Україну прийде осіння прохолода.Крім того, вересень 2023 року став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.