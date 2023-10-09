Погода в Україні 9 жовтня буде переважно без дощів, лише декілька областей накриють дрібні опади. Проте сьогодні варто очікувати осіннього похолодання.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні невеликі дощі очікують на заході нашої країни, а саме у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, але також можливі пориви до 15-20 м/с.Температура повітря очікується: на півночі: вдень +7 +10 градусів, вночі +3 +5; на заході: вдень +7 +10 градусів, вночі +3 +5; на сході: вдень +6 +12 градусів, вночі +3 +6; у центрі: вдень +7 +13 градусів, вночі +3 +8; на півдні: вдень +12 +15 градусів, вночі +5 +7.Синоптики також попереджають про можливі нічні заморозки у деяких областях. Температура може опуститися до нуля. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Очікуються шквали до 17-22 м/с.Стовпчики термометрів покажуть вдень +8 +10 градусів, а вночі +4 +6 градусів. Теплий вересеньНаприкінці вересня у Києві було оновлено два температурних рекорди. Кліматична норма 30 вересня була перевищена майже на 8 градусів. Проте синоптики прогнозують, що скоро в Україну прийде осіння прохолода.Крім того, вересень 2023 року став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.