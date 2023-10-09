Один з лідерів угрупування ХАМАС Айман Юніс, ймовірно, був ліквідований. Він загинув внаслідок ракетного удару Ізраїлю по Сектору Газа.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jfra News та “Новости Израиля”.Аймана Юніса вважають один з ватажків терористів ХАМАС. Армія оборони Ізраїля атакувала табір біженців Нусейрат у Секторі Газа, де, за попередніми даними, знаходився будинок ватажка бойовиків.ЗМІ повідомили, що під завалами знищеного будинку у Нусейраті було знайдено тіло Аймана Юніса. Зазначається, що там також виявили тіла ще семи загиблих. Їх особи невідомі. Напад ХАМАС на ІзраїльВчора, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об’єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.Зранку вже на півночі Ізраїля пролунали вибухи. Угруповування "Хезболла" взяло відповідальність за обстріли, які здійснювалися з Лівану. ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.При цьому кількість постраждалих з обох боків вже перевищує понад 3 тисячі особі, а загиблими вважаються сотні людей.Внаслідок бойових дій в Ізраїлі також могла загинути українка. Поки офіційного підтвердження цього немає.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.