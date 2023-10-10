Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок масштабної атаки на центри терористичного угрупування ХАМАС у Секторі Гази.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Армія оборони Ізраїлю зараз розпочинає масштабну атаку на багато центрів терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази", – сказано в повідомленні ЦАХАЛ.Напад ХАМАС на Ізраїль7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об’єктах і штабу ХАМАС.Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".Сьогодні у ЦАХАЛ повідомили, що Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАС.

Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у Секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.