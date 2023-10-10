10 жовтня 2023 року православні християни відзначають день пам’яті мучеників Євлампія та Євлампії. Йдеться про брата та сестру, які померли від рук гонителів.Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняНа Євлампія день значно зменшується. Наші пращури говорили: "Євлампій скіпку відщеплює, вогонь роздмухує і темряви висвітлює".Загалом у цей день розщеплювали поліно на скіпку. Лучини встановлювали у спеціальні світильники під кутом 10-15 градусів. Пристосування для зміцнення палаючої лучини отримало назву світець. У давнину погоду цього дня визначали, якою буде зима.Головні прикмети 10 жовтня Якщо на Євлампія сльота та бруд, то сніг не випаде до самої Казанської. Якщо у цей день мороз не вдарив, то зима не настане у найближчі чотири тижні. Якщо упродовж дня західна частина неба чиста, то дощу не чекай. Листя на вербі почали знизу жовтіти і облітати – зима буде рання. Вітер зі сходу чи півночі – до похолодання.Що не можна робити у цей день У цей день не можна одружуватися – він вважається нещасливим. Не можна розпочинати нові справи – буде невдача. Не робіть важливих покупок – речі будуть недовговічні.День ангела сьогодні святкують : Андрій, Василь, Інокентій. Привітайте з іменинами цих людей! Раніше ми розповідали, які свята будуть у жовтні 2023 року.Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.