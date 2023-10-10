Середньодобова заявка на транспортування газу зі Словаччини до українських підземних сховищ під час 7 та 8 жовтня зросла у чотири рази, порівняно з початком жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оператора ГТС України.В Оператора ГТС пояснюють, що росту замовлень послуг транспортування зі словацького напрямку до України сприяло падіння ціни газу на європейському ринку. Загалом попит збільшився в чотири рази. "Перед вихідними на європейському ринку ціна газу суттєво знизилась. А оскільки сховища ЄС вже заповнені на понад 90%, трейдери приймають рішення закачувати газ в українські ПСГ", – заявив комерційний директор Оператора ГТС України Вадим Рибачук.Ціни на газ та запасиРівень заповненості газових сховищ у країнах ЄС сховищ 16 серпня сягнув 90,1%. Ціль ЄС, поставлена для досягнення цього показника до 1 листопада, перевищена на 2,5 місяці раніше.Європейські ціни на газ влітку 2023 року впали та наблизилися до середніх допандемічних рівнів.НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на хабі TTF у Нідерландах впадуть на 56,9% до 584,4 доларів за тисячу кубометрів. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.