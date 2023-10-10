Гороскоп на останній квартал 2023 року каже, що найближчими місяцями 4 представники зодіакального сузір’я зможуть кардинально змінити своє життя на краще. Їм доведеться ухвалити важливі рішення та пройти випробування, які виведуть їх на зовсім новий етап життя.Які чотири знаки Зодіаку зможуть змінити своє життя на краще до кінця року, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Spiritualify.ОвенБлижче до кінця року перед ними відкриється низка можливостей і доведеться зробити дуже важливий вибір. Охопити всі перспективи буде неможливо і доведеться вибирати щось із великого списку потрібніше і значуще.Для ухвалення рішення доведеться зробити крок назад, оцінити перспективу, ретельно зважити "за" та "проти" та розставити пріоритети. Можна скласти список з перевагами та недоліками кожного варіанта.ТелецьНайближчими місяцями Тельці будуть зосереджені на фінансовому управлінні та стабільності. Їхня вроджена здатність організовувати, і контролювати фінанси будуть дуже доречними й дозволять вирішити завдання значно швидше.Можливо, це буде вигідна інвестиція накопичених коштів або додатковий заробіток, який відкриє нові можливості. Дуже важливо буде навчитися приділяти увагу економії та розумному управлінню ресурсів. Є всі шанси значно покращити своє фінансове становище.РакНаприкінці року Раки будуть зосереджені на вирішенні конфліктів, самоконтролі та побудові особистих стосунків. Чуйна та чутлива натура дасть гарні можливості для покращення у цій сфері життя. Найближчим часом вдасться вирішити конфлікти, які у минулому не давали спокою.Ви навчитеся приймати та обробляти емоції, повернете собі почуття внутрішнього спокою та контролю над собою. Це значно покращить вашу ситуацію, в якій вас часто супроводжують невирішені конфлікти. Є шанс відродити дружбу, налагодити гармонійні зв’язки з іншими людьми.До речі, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку у жовтні ухвалять дуже важливе рішення.А ще розповідали, що чекає на кожен знак Зодіаку в період з 9 по 15 жовтня.