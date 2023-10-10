Авіація Збройних сил Ізраїлю другу ніч поспіль завдає масованих ударів по сектору Гази, щоб зруйнувати інфраструктуру угруповання ХАМАС.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.За даними джерел у ВПС Ізраїлю, серед цілей, які винищувачі та штурмовики вразили в останні години – кілька командних пунктів, будівля, в якій проживають бойовики ХАМАС, а також командний центр військово-морських сил ХАМАС та об’єкт, що використовується для розвідки ХАМАС тощо.Напад ХАМАС на ІзраїльНагадаємо, що 7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю з боку Сектору Газа, їм вдалося захопити низку населених пунктів. До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об’єктах і штабу ХАМАС.Згодом Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".Додамо, що через напад ХАМАС в Ізраїлі загинули щонайменше 700 людей. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.