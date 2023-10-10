Республіканець Кевін Маккарті заявив про готовність повернутися на посаду спікера Палати представників США невдовзі після того, як його відправили у відставку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloobmerg.Конгресмен заявив, що готовий повернутися на посаду спікера. Він підкреслив, що його підтримують 96% республіканців Палати представників і що це "неправильно", що 4% Республіканської партії працювали з демократами, щоб усунути його.Варто зазначити, що за звільнення Маккарті проголосували 216 конгресменів. Проти виступили – 210. Цей випадок став першим в історії США, коли спікера Палати представників достроково відправили у відставку. Вакантна посада спікера Палати представників СШАPolitico повідомляло про те, що пост Маккарті може зайняти Трамп. Зазначається, що остаточного рішення ще не ухвалено. Республіканська партія в повному складі збереться у вівторок на внутрішній "форум кандидатів". Сам Трамп підтвердив своє бажання стати спікером "на короткий період".Також видання писало про те, що Кевін Маккарті хоче піти з Конгресу після того, як знайдуть нового очільника.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.