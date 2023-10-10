У понеділок, 9 жовтня, російські війська влаштували черговий обстріл Херсона, поціливши в бібліотеку. Одна людина отримала поранення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА."Через російський обстріл Херсона постраждав містянин", – йдеться в повідомленні.Окупанти обстріляли місто в 10:30, вдаривши по одній з бібліотек. "Легкі поранення отримав 55-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу", – додали в адміністрації.Обстріли ХерсонаРосійські війська постійно обстрілюють Херсон, який повернувся під контроль України в листопаді 2022 року.Наприклад, 7 жовтня російські окупанти вкотре обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок цієї атаки отримала поранення місцева мешканка. До цього, 5 жовтня, окупанти обстріляли центр Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.