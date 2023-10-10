Російські окупанти передали терористам ХАМАС захоплену в ході бойових дій в Україні зброю. Тепер країна-агресор готує масштабну кампанію з дискредитації України на Близькому Сході.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.В українській розвідці повідомляють, що російське ГРУ (Головне управління Генштабу Збройних сил РФ) вже передало бойовикам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.За планом росіян, наступним кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у нібито продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. Зазначається, що у межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ.У ГУР додають, що для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.Розвідка підкреслює, що чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій країні з боку західних союзників.Що цьому передувалоЗазначимо, що Росія вже почала поширювати фейки про українську зброю у терористів ХАМАС. Втім у Міноборони України підкреслили, що українці не могли б передати зброю бойовикам, адже наші західні партнери пильно слідкують за озброєнням та військовою технікою, які вони нам постачають для боротьби з російською агресією.Також додамо, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській агресії проти України, адже відверне від неї увагу світу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.