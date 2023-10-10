Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили свою “непохитну та єдину” підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, глава уряду Великої Британії Ріші Сунак і президент США Джо Байден у спільній заяві зазначили, що терористичні дії ХАМАСу не мають ні виправдання, ні легітимності, і їх необхідно засудити."Останніми днями світ з жахом спостерігав, як терористи ХАМАС масово вбивали сім’ї в їхніх будинках, вбили понад 200 молодих людей, які насолоджувалися музичним фестивалем, і викрадали літніх жінок, дітей і цілі сім’ї, які зараз утримуються як заручники", – йдеться у заяві. Вони зазначили, що підтримуватимуть Ізраїль в його зусиллях захистити себе та свій народ від таких звірств і підкреслили, що зараз не той момент, коли будь-яка сторона має використовувати ці напади для отримання вигоди."У найближчі дні ми залишатимемося єдиними та скоординованими, разом як союзники та спільні друзі Ізраїлю, щоб забезпечити Ізраїль здатністю захистити себе та, зрештою, створити умови для мирного та інтегрованого регіону Близького Сходу", – заявили Західні лідери. Напад ХАМАС на Ізраїль7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об’єктах і штабу ХАМАС.Згодом Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

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