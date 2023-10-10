Сполучені Штати Америки нарощують поставки засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки, щоб допомогти Ізраїлю захиститися від нападу палестинських бойовиків.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За даними видання, Сполучені Штати поки не уточнюють обсяг запитів Ізраїлю про допомогу у сфері безпеки. Але офіційний представник оборони США розповів, що Вашингтон зв’язується з оборонною промисловістю, щоб прискорити виконання ізраїльських замовлень, що очікують на розгляд, і розглядає власні запаси збройних сил, щоб допомогти Єрусалиму. "Літаки вже злетіли. Ми нарощуємо підтримку Ізраїлю… Ми залишаємося в постійному контакті з нашими колегами в Ізраїлі, щоб визначити та підтримати їхні найнагальніші вимоги", – сказав представник США на умовах анонімності. Він додав, що США в змозі продовжувати надавати підримку як Україні, так і Ізраїлю.Напад ХАМАС на Ізраїль7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об’єктах і штабу ХАМАС.Згодом Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.Реакція США на напад ХАМАСу на ІзраїльСтало відомо, що США направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря через напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Також, за словами неназваного американського чиновника, Сполучені Штати перекинуть до Середземноморського регіону понад 20 літаків, йдеться про винищувачі F-35 та F-15. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.