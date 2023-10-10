Армія США закликає Конгрес схвалити додаткове фінансування для забезпечення планів Пентагону щодо постачання допомоги Україні та Ізраїлю.Про це заявила міністерка армії США Крістін Вормут, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters."Для нашої здатності підтримувати як ізраїльтян, так і українців одночасно важливим є додаткове фінансування з боку Конгресу, щоб збільшити наші можливості, розширити виробництво, а потім також оплатити самі боєприпаси", – сказала Вормут.Вона також додала, що наразі армія США перебуває на ранній стадії розгляду запитів Ізраїлю про підтримку."Але я б сказала, що, так само як ми просуваємося вперед з Україною, ми просуватимемося вперед з підтримкою Ізраїлю", – додала Вормут.Допомога Україні та ІзраїлюСША активно допомагають Україні з самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Однак нещодавно Конгрес не вніс питання фінансування допомоги Україні у тимчасовий бюджет – це питання розглядатимуть окремо.Зазначимо, що у ЗМІ писали про наміри адміністрації Байдена виділити Україні рекордний пакет на 100 млрд доларів. Про аналогічний пакет повідомили і у The Wall Street Journal – там навели слова сенаторів від обох партій, які заявляли, що підтримають таку допомогу.Стосовно Ізраїля, відомо, що США направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря через напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Також, за словами неназваного американського чиновника, Сполучені Штати перекинуть до Середземноморського регіону понад 20 літаків, йдеться про винищувачі F-35 та F-15. Крім цього, повідомлялось про обмін розвідданими між країнами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.