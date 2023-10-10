В Україні шукають водія танка із зарплатою 120 тисяч гривень, а також з можливістю кар’єрного зросту та навчання за кордоном.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на вакансію на Work.ua.Що відомо про вакансію у ЗСУТак, кандидатів шукає військова частина А4741 у Дніпрі. Передбачається служба за контрактом.Що пропонується кандидатам високе та стабільне грошове забезпечення; поважне ставлення та всі види соціальної підтримки; збереження місця роботи та безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах; можливість кар’єрного зросту та просування службовою ланкою; професійна військова підготовка за кордоном: Велика Британія, Німеччина, Іспанія (залежно від посади військовослужбовця).Вимоги до вакансії вік від 18 до 45 років; відсутність медичних протипоказань до проходження військової служби; відсутність судимості;Бажаючих просять звертатися за телефонами: +380975540600; +380937531791. Читайте також, як заробляти понад 100 тисяч на місяць, працюючи в піжамі.Раніше ми розповідали, хто сьогодні в Україні заробляє понад 50 тисяч.