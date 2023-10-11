Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Раймунд Анджейчак і командувач військами оперативного призначення генерал Томаш Пйотровський подали заяви про відставку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat.Речниця Генштабу Збройних сил Польщі полковник Йоанна Клейшміт підтвердила прохання воєначальників про відставку, але зазначила, що жодних подальших заяв про це не планується, адже генерали просто скористалися своїм правом піти з посад.Видання повідомляє, що напруженість в польській армії триває вже кілька місяців. Конфлікт загострився після інциденту з російською ракетою Х-55, що впала під Бидгощем у 2022 році.Тоді міністр національної оборони Маріуш Блащак поклав відповідальність за ситуацію на оперативного командувача Піотровські і звинуватив його в недбалості. Він також пропонував звільнити військового з посади. У відповідь на це Піотровські закликав "бути сильними та консолідованими". Тоді його підтримав і Анджейчак.Інцидент з падінням ракети у Польщі27 квітня цього року з’явилась інформація щодо того, що за 15 кілометрів від Бидгоща знайшли уламки російської ракетою Х-55. Вони впали у Польщі ще у грудні 2022 року, але виявили їх не одразу.Також повідомлялося, що військові Збройних сил Польщі були проінформовані про ракету, яка могла прямувати в бік Польщі 16 грудня минулого року, однак не доповіли про це в Міністерство оборони.Пізніше в ЗМІ з’явились чутки відставку генерала, генералітету або міністра національної оборони Маріуша Блащака у зв’язку з ситуацією, проте жодних дій тоді вжито не було.Також нагадаємо, що у листопаді 2022 року у прикордонному польському містечку Пшеводув впали ракети, внаслідок чого загинули двоє осіб.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.