Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський особисто літав до Ізраїлю, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK.Візит Ліпавського став першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль. Там він зустрівся зі своїм колегою Елі Коеном та президентом Іцхаком Герцогом.Назад же Ліпавський повертався з ще 34 чехами – їх евакуювали спеціальним урядовим літаком до Праги.Посольство Чехії в Тель-Авіві також підтримує контакти з іншими громадянами Чехії в Ізраїлі та вивчає можливість подальшої евакуації.

Právě odletám z Izraele , kde jsem vyjádřil podporu svému protějšku @elicoh1 a prezidentovi @Isaac_Herzog. Vezu domů plné letadlo Čechů , kteří v zemi kvůli bezpečnostnímu riziku uvázli. Další pomoc na @mzvcr intenzivně řešíme. Velké díky i @ArmadaCR a @jana_cernochova.