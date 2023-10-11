Згідно з новим церковним календарем, 11 жовтня 2023 року православні святкують апостола від 70-ти Пилипа, єдиного від семи дияконів .Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняУ народному календарі цей день називали Пилиповим. Існувала традиція возити на млин зерно для перемелювання. Пізніше селяни почали не товкти, а перетирати зерно.Що суворо заборонено робити цього дня: Не можна в цей день влаштовувати широких гулянь, веселитися і влаштовувати якусь розпусту. Заборонено також грішити і поганословити, інакше ви можете викликати біду на себе та близьких. Не можна в цей день також марнувати гроші. Не можна лінуватися, інакше удача пройде стороною.Головні прикмети цього дня: Якщо небо посипане зірками – осінь буде сухою. А якщо гриби з’явилися в лісі – чекай на затяжну золоту пору. Грім у цей день – до безсніжної зими. Якщо свіжий ранковий вітер удень посилюється, а надвечір слабшає – збережеться ясна погода.Іменини сьогодні святкують Іван, Пилип, Феофан, Ян та Вікторія. Привітайте цих людей із днем ангела! Раніше ми розповідали, які свята будуть у жовтні 2023 року.Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.