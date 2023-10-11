Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) за останню добу вразила понад 450 цілей палестинських бойовиків (ХАМАС) у районі сектору Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ЦАХАЛ. Ізраїльські військові заявили, що втретє за останні 24 години продовжують наносити масштабні удари по Сектору Газа. Зазначається, що це вже третій удар по цьому району за останню добу, під час якого ЦАХАЛ вразив понад 450 цілей."Нещодавно десятки винищувачів вразили понад 200 цілей в Аль-Фуркані", – йдеться у повідомленні.Ізраїль зазначає, що Аль-Фуркан, район на півночі сектора Газа, використовується як терористичний центр ХАМАСу. Війна в ІзраїліМинулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали розстрілювати як військових, так і мирних жителів. У відповідь Єрусалим почав атакувати противників на території сектору Гази, а згодом оголосив, що переходить у повноцінний наступ.Президент України Володимир Зеленський розповів прем’єр-міністру Ізраїля Беньяміну Нетаньяху про зв’язок бойовиків ХАМАСу з Російською Федерацією. Він заявив, що Україна має інформацію про те, що Москва надає підтримку операціям, які проводять паластенські бойовики.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.