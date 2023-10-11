В Київській області без електроенергії залтшаються 1,2 тисячі абонентів. Причина тому – несприятливі погодні умови.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал."Через несприятливі погодні умови залишаються знеструмленими 49 населених пунктів у Донецькій, Київській, Сумській, Чернігівській областях. Більшість із них – на Київщині, де залишаються без світла 1,2 тис. споживачів", – йдеться в повідомленні.Знеструмлення через обстрілиЧерез обстріли без світла залишається також частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях."Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", – зазначають на порталі.Погода в УкраїніПопри те, що метеорологічна осінь розпочалася в Києві на два тижні пізніше, 2 жовтня, вона вже показала свій "характер" не тільки в столиці – сильними поривами вітру, а і в Україні - в Карпатах вдарив мороз до -6 градусів.Детальніше про погоду на робочий тиждень – у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.