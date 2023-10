Ми всі хочемо мати об’ємне волосся, але не у багатьох з нас є час або гроші на регулярне укладання феном у салоні. Є чудова новина, для того, щоб вийшли об’ємні і пружні локони, не обов’язково навіть виходити з дому до майстра.Як зробити салонну укладку вдома, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok красуні та експерта краси Марени Зачек.Як зробити ідеальну укладку вдомаЯкщо у вас немає вдома фена Dyson - це взагалі не проблема. Для створення локонів вам знадобиться лише плойка для волосся.

Щоб досягти бажаного результату, все, що вам потрібно, це плойка, пара резинок для волосся і кілька бігуді на липучці того розміру, який ви зазвичай використовуєте при завивці волосся. Цей метод також найкраще підходить тим, хто має довге волосся.Спочатку розчешіть волосся, нанесіть на нього фіксуючий мус, а потім зберіть його в кінський хвіст за допомогою резинки. Відокремте чубчик від решти волосся.

Далі приступайте до завивки волосся. Почніть завивати пасма, а після завивки накрутіть волосся на бігуді і зафіксуйте, щоб надати волоссю певну форму. Це також допоможе створити текстуру.

Завивши все волосся у хвості, зробіть те саме з чубчиком, не забуваючи теж накрутити його на бігуді.

Залиште бігуді на волосся приблизно на 15 хвилин (але чим довше ви залишите, тим довше збережеться вигляд). Видаліть все з волосся і зафіксуйте лаком для надійної укладки.@marenanicoleNo dyson no problem! You can achieve the 15 minute express blowout using a curling iron