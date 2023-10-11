Російські війська обстріляли цвинтар біля Херсона у середу, 11 жовтня. Дрон скинув вибухівку на ритуальний транспорт, постраждали троє працівників ритуальної служби.Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал Херсонської обласної прокуратури, Telegram-канал Херсонської ОВА."Близько 11:40 російські військові прицільно атакували безпілотним літальним апаратом транспорт ритуальної служби на цвинтарі, що розташований в Херсонському районі", – йдеться в повідомленні Херсонської облпрокуратури.За даними відомства, від вибуху постраждали троє працівників ритуальної служби, які знаходилися поблизу спецтранспорта."Одного з них госпіталізовано", – додали в прокуратурі. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).Що відомо про стан постраждалихЗа даними Херсонської ОВА, серед травмованих троє чоловіків. А саме:. 41-річного чоловіка госпіталізували з численними осколковими пораненнями. Зараз потерпілий у реанімації, медики борються за його життя; у 42-річного чоловіка вибухова травма і непроникаючі осколкові поранення. Він у лікарні; ще один постраждалий - 63-річний чоловік. Йому на місці надали необхідну допомогу. Зазначимо, що російські війська обстрілюють цвинтарі не вперше. Так, наприкінці квітня в Беріславському районі Херсонської області російська артилерія атакувала цвинтар. Тоді ніхто не постраждав. Аналогічний інцидент стався у Краматорську Донецької області на початку квітня. А у листопаді 2022 року під час обстрілу цвинтаря на Київщині загинула жінка.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.