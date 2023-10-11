Спецслужби Росії та Білорусі мають намір скинути вибухівку з дрона на білоруську нафтобазу, щоб надалі звинуватити в цьому Україну.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.Зазначається, що між російською ФСБ та білоруським КДБ досягнуто домовленостей провести операцію "під чужим прапором" проти одного з об’єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони. Наразі як об’єкт для теракту розглядається нафтобаза "Брестоблнефтепродукт" неподалік населеного пункту Прилуки Брестської області, який знаходиться у 2 км від білорусько-польського кордону.За даними ЦНС, там планується здійснити скид з безпілотника. За інформацією від білоруського підпілля, аеророзвідку ймовірних об’єктів вели найманці ПВК "Вагнера" в серпні цього року.Підкреслимо, що Сили оборони України діють виключно на території України. Водночас така провокація необхідна росіянам, щоб зменшити рівень підтримки нашої країни.Зазначимо, що це вже не перше повідомлення про те, що росіяни можуть готувати теракти для подальшого звинувачення України.Так, у серпні СБУ повідомляла, що Росія хоче використати "вагнерівців" для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Для цього вони готували теракт на Мозирському нафтопереробному заводі.А в липні Росія готувала операцію під чужим прапором у Чорному морі. Причиною для цього стала відмова від "зернової угоди" та удари по українській портовій інфраструктурі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.