Середа, 11 жовтня, в Україні прогнозується без опадів. Проте вночі очікуються сильні заморозки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.В Україні завтра мінлива хмарність.Опади не прогнозуються.Вночі сильні заморозки 0-5° (на Закарпатті та узбережжі морів температура 1-6° тепла). Вдень температура 9-14° тепла, у західних та Одеській областях до 17°, в Карпатах 6-11°.Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Погода в КиєвіУ столиці та області мінлива хмарність, без опадів.В області також очікуються сильні заморозки 0-5° температура вдень 9-14° тепла. У Києві заморозки вночі 0-2°, вдень 12-14°.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Нагадаємо, що сьогодні у Карпатах на горі Піп Іван Чорногорський випав сніг. Там також фіксується погіршення видимості через туман.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.