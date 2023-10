Туреччина вперше очолила миротворчий контингент НАТО в Косові (KFOR) на тлі напруженості через провокацію просербських сил, що відбулась наприкінці вересня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу KFOR.До цього KFOR керувала Італія – Аджело Мікеле Рістучча на церемонії в Приштні передав повноваження турецькому генералу Озкану Улутасу.Зазначимо, що місію KFOR створили відповідно до резолюції Радбезу ООН в 1999 році. Наразі вона налічує 4500 військовослужбовців із 27 країн, шість з яких не є членами НАТО.

KFOR Commander, Major General Angelo Michele Ristuccia handed over the command of the #NATO-led #KFOR mission in #Kosovo to his Turkish successor Major General Özkan Ulutaş during a ceremony held at Camp Film City in Pristina. pic.twitter.com/QY1kkGImrp— NATO Kosovo Force – KFOR (@NATO_KFOR) October 10, 2023Ситуація в КосовіНа півночі Косова проживає близько 50 тисяч етнічних сербів, через що у країні відбуваються часті конфлікти з Сербією. Найсильніша за останній час ескалація відбулась під час місцевих виборах, які серби проігнорували, через що до влади прийшли ентічні албанці. Це призвело до масових протестів та сутичок між сербами та поліцією Косова.Тоді НАТО посилила миротворчий контингент у Косово до 4500 осіб, а Сербія направила свої війська до їхнього кордону.В кінці вересня влада Косова заявила про щонайменше 30 озброєних людей, які влаштували сутички з поліцейськими біля монастиря Банська і вбили одного правоохоронця. Влада країни оголосила спецоперацію по затриманню нападників, яка була завершена затриманням шістьох нападників і вбивством трьох.Президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна непричетна до цих заворушень і нібито буде проводити незалежне розслідування ситуації. Трохи згодом Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що Альянс схвалив збільшення кількості миротворців у Косові.