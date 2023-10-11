Міністр економіки України Юлія Свириденко та прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері розмінування.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал."Машини для розмінування хорватського виробництва вже працюють на українських полях, роблячи землю безпечною. Влітку українські та хорватські виробники домовились про локалізацію в Україні виробництва таких машин. Сьогодні ми посилюємо взаємодію", – заявила Свириденко.Вона додала, що угода розпочинає новий етап співпраці урядів, експертів, фахівців в сфері розмінування, виробників обох країн. Кінцевою метою є очищення території України від мін.Договір передбачає співпрацю, зокрема, за такими напрямками: заходи нетехнічного та технічного обстеження, розмінування, очищення територій; навчання населення ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, надання допомоги постраждалим від мін; розробка нормативно-правової бази та стандартних процедур у сфері протимінної діяльності; тренінги для фахівців, обмін досвідом серед експертів, викладачів із підготовки фахівців із розмінування, передача експертних знань і кращих практик; обмін знаннями та досвідом щодо розвитку спроможностей з виробництва засобів захисту, обладнання для пошуку мін та розмінування, у сфері підготовки та сертифікації мінно-пошукових собак; сприяння обміну досвідом з практичного використання обладнання, що використовується у сфері розмінування та ін.Розмінування УкраїниЧерез російське вторгнення та активні бойові дії Україна є найбільш замінованою країною у світі. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що уряд започаткував нову державну політику з гуманітарного розмінування та закликав інші країни допомогти у цій сфері.Наприкінці вересня Швейцарія затвердила пакет розміром в 110 млн доларів на розмінування України. Їх буде надано в період з 2024 по 2027 рік.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.